Moria Casan junto a Fernando Galmarini

Moria Casán generó un gran revuelo mediático luego de que la revista Caras sacara a la luz su romance con Fernando "Pato" Galmarini.

Y lejos de salir a negarlo, la actriz confirmó que hace tiempo está saliendo con el histórico dirigente peronista, padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa.

"Crush total con Galmarini, mi profe virtual de historia del peronismo. Estuvo hace 30 años en mi cama y ahí siguió la tensión", le dijo la capocómica a la periodista Pía Shaw, en referencia a la entrevista que le hizo al político en 1991 en su ciclo "A la cama con Moria", y explicó que, por el momento, no hará más declaraciones sobre su vida amorosa.

Noticias relacionadas

Mientras que Sebastián, uno de los hijos de Galmarini con Marcela Durrieu, también confirmó el noviazgo. "Sebastián Galmarini, hermano de Malena Galmarini, le pregunto si están en pareja Moria y su padre, y me dice: ‘Bien, están bien. Pareja, no sé. De novios’, pone él", explicó Andrea Taboada, quien se comunicó con el politólogo y miembro del directorio del Banco Provincia de Buenos Aires.

Al parecer, la relación no es reciente, sino que llevan varios meses juntos, pero con un perfil muy bajo. Hasta hace poco, "La One" estaba en pareja con el artista plástico Humberto Poidomani, con quien se casó en secreto en diciembre de 2019 en Florencia, Italia. Pero a partir de ese momento, vivieron una relación a distancia. "La cuestión es esta: me casé, me separé y estoy divina porque nos 'orgasneamos' intelectualmente", explicó la exjurado de "Cantando 2020" cuando fue invitada a "PH, Podemos hablar". Además, calificó a la relación con el artista como un "vínculo intelectual". Pero al parecer, la distancia y la imposibilidad de verse personalmente por la pandemia provocaron la ruptura.

Más allá de su buen momento sentimental, Casán se prepara para volver a las tablas con "Brujas", la obra que protagoniza en el teatro Multitabaris Comafi junto a Thelma Viral, Nora Cárpena, Sandra Mihanovich y María Leal.