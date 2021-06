Momento de la detención, foto Policía de la Ciudad.

Un “motochorro” fue detenido hoy en el centro porteño tras una persecución policial, luego de que golpeara con una piedra en la cabeza a un hombre para robarle un maletín con tres millones de pesos, en una salidera bancaria realizada junto a un cómplice, que logró escapar, informaron fuentes de la fuerza.

Todo comenzó cuando efectivos de las comisarías vecinales 14C y 1B de la Policía de la Ciudad fueron alertados acerca de un robo en inmediaciones de una sucursal de un banco de la zona del centro.

Your browser does not support the video element.

Voceros policiales informaron que los agentes localizaron a los delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta, y comenzaron a perseguirlos.

Noticias relacionadas

La persecución se desarrolló por las calles Bartolomé Mitre, Libertad, Sarmiento y Rodríguez Peña.

Después de varias cuadras, el acompañante de la moto descendió del rodado e intentó continuar la huida a pie pero fue detenido a los pocos metros.

En tanto, el conductor de la motocicleta logró escapar, informaron fuentes policiales.

El “motochorro” aprehendido fue requisado ante dos testigos y le encontraron una valija plástica que contenía en su interior la suma de 3.000.000 de pesos.

Tras revisar las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se pudo determinar que el asaltante había golpeado con una piedra en la cabeza a la víctima, para sustraerle el maletín y luego escapar en el rodado.

Intervienen en la causa el Juzgado Criminal y Correccional 43 y la Fiscalía 20 del mismo fuero, que dispusieron el traslado del ladrón y el inicio de actuaciones por “robo”.