Reclamo de trabajadores de LATAM en el aeroparque porteño. Canal26.

Los trabajadores de Latam siguen con sus reclamos y protestas tras 17 meses de despidos masivos en la empresa aérea, que de todos modos sigue con sus vuelos en la Argentina. El Gobierno Nacional de Alberto Fernández se había comprometido previamente a reubicar a los trabajadores que fueron despedidos mediante un acta firmada por los ministerios de transporte y trabajo, pero aún no se ha cumplido esa promesa.

La situación es dramática, ya que más de 2.000 trabajadores de LATAM están en la calle y sin trabajo.

Desde horas de la mañana de este jueves 17 de junio, y con ese marco, es que comenzaron una protesta frente a las instalaciones del Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires-

Noticias relacionadas

CANAL 26, presente como único medio en el lugar del reclamo de los trabajadores.

Según reza en su comunicado, el Gobierno podría destrabar el conflicto este mismo jueves, si es que existe la voluntad política.

La protesta incluye la idea de una marcha desde el Aeroparque Jorge Newbery a los ministerios de Transporte y Trabajo durante la jornada.

Your browser does not support the video element.

Protesta en el aeroparque porteño. Canal 26.