Claudia Fontán, NA.

A días de la gran final de "MasterChef", la producción sorprendió a los participantes al presentar un sorpresivo "Miércoles de eliminación". Y finalmente, Sol Pérez, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa y Candela Vetrano se convirtieron en finalistas y Claudia Fontán quedó afuera del certamen.

La gala estuvo ambientada en la década del 50, en Estados Unidos, y el primer desafío consistió en preparar un milkshake en cinco minutos. "La Gunda" salió victoriosa y obtuvo como beneficio la posibilidad de elegir la guarnición del desafío principal, en el que debía preparar tres hamburguesas dobles, una para cada miembro del jurado.

Sin embargo, la ventaja con la que contaba, no alcanzó para que la actriz lograra diferenciarse de sus compañeros. "Hoy no aposté tanto al emplatado, pero el sabor me puede llegar a hacer zafar", reconoció antes de presentar su plato ante los cocineros. "No encuentro el zig zag de sabores que describiste", señaló Donato De Santis. Mientras que Germán Martitegui criticó la presentación de la hamburguesa y el sabor de las papas fritas, que no estaban como él esperaba.

"Traté de lograr sabores y me faltó tiempo. Tenía unos chiles, pero no quise ponerlos después de levantar las manos", reconoció la actriz, en referencia a las reglas del reality. Y terminó entre las peores de la noche junto a Candela Vetrano y el jurado decidió que abandone el programa y se pierda las semifinales.

"Pasaste lo que pasaste, pero tu manera de cocinar siempre tuvo la intención de brillar. Te vamos a recordar con este aire de alegría", manifestó Donato, recordando el escándalo que se desencadenó cuando Fontán sirvió comida que se le había caído al piso. "Aportaste a esta competencia platos únicos que elevaron la vara para tus compañeros. Estamos muy orgullosos del nivel de gastronomía que presentaste. Sn detalles los que te hacen quedar afuera", agregó Damián Betular.

Mientras que Martitegui concluyó: "Sos una excelente mujer, trabajadora. Los picos de sabor de esta temporada son tuyos. Tuviste un error de percepción, una equivocación por los nervios. Te ganaste nuestro respeto por tu aceptación de tu error. Quiero que salgas feliz por esa puerta, es todo ganancia lo tuyo y todo pérdida lo nuestro porque te vamos a extrañar".

"Estoy muy contenta y muy feliz. Santi, alguien lo dijo pero sos el psicólogo de este programa y si esta fuera una torta, vos sos los huevos que unen todo. Quiero agradecer a todo el equipo y a mis compañeros hermosos", se despidió "La Gunda".