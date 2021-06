La casa donde se produjo el violento hecho. Foto: Google Street View.

Ocho delincuentes armados asaltaron a una familia en una vivienda del barrio porteño de Villa Crespo donde además maniataron y golpearon al dueño de la casa y, tras tiroteo, cuatro fueron detenidos mientras que los restantes eran intensamente buscados.

Según relató Daniel, la víctima del robo, "fue una noche horrible", a la vez que señaló que "habrán estado 15 minutos", dijo que "querían plata lo y único que tenía eran 10 mil pesos en la mesita de luz".

"Eran las dos de la mañana, estábamos durmiendo y la perra empezó a ladrar. Entraron ocho tipos todos vestidos de negro con gorrita. Saltaron el paredón y cuando los veo desde la pieza empezamos a boxear, tenía que defender a mi familia", indicó.

El hombre, quien comentó que trabaja de fletero, manifestó luego: "Me agarraron entre tres, me precintaron y me pidieron la plata. Después hubo un tiroteo a la vuelta y creo que agarraron a cinco".

El episodio se registró en una vivienda ubicada en la calle Julián Álvarez al 300 del barrio porteño de Villa Crespo y, alertados por los vecinos, arribaron al lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 15 B.

Tras una persecución y tiroteo, los uniformados lograron apresar a cuatro delincuentes y además secuestró una pistola calibre 22 milímetros y parte de las pertenencias que fueron robadas a la familia, como relojes, joyas y dinero en efectivo.