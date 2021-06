Vacuna Sputnik, Reuters.

Los desarrolladores de la vacuna Sputnik V anunciaron hoy que ofrecerán a otros fabricantes de inmunizantes contra el coronavirus "una vacuna de refuerzo, ajustada para trabajar contra la variante Delta", detectada por primera vez en India.





"#SputnikV pronto ofrecerá una vacuna de refuerzo, ajustada para trabajar contra la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en India, a otros fabricantes de vacunas", publicó la cuenta oficial @sputnikvaccine en Twitter.

BREAKING: #SputnikV will soon offer a booster shot, adjusted to work against the Delta variant of coronavirus, first detected in India, to other vaccine manufacturers. Below are the highlights of Sputnik V’s pioneering role in developing vaccine cocktails.