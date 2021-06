Madres de Plaza de Mayo

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó el cambio de calle de la actual Martínez Zuviría por Renée Slotoposky de Epelbaum, Madre de Playa de Mayo y perteneciente al Movimiento Judío por los Derechos Humanos.

El proyecto de Claudio Morresi fue votado en la sesión por unanimidad. La calle llamada Martínez Zuviría se encuentra entre las plazas Canadá y Salvador María del Carril, en Retiro. Gustavo Martínez Zuviría fue un escritor que firmaba bajo el seudónimo de Hugo Wast. Sus textos están repletos de odio y xenofobia, profundamente antisemita.

El diputado Morresi elevó este proyecto porque “es necesario que la ciudad deje de homenajear a quienes infundieron este odio”. Morresi agrega que es fundamental “pasar a homenajear a quienes siempre actuaron por los derechos humanos, la no violencia y el diálogo interreligoso".

Renée Slotopolky de Epelbaum fue una activa militante de esta causa, nacida en 1920 en Entre Ríos, “Yoyi” sufrió la desaparición de sus dos hijos y su hija. Murió en 1998 pero su lucha dejó un recuerdo imborrable en los organismos de Derechos Humanos. “Un recuerdo que merece perdurar más, por ello este homenaje, con el peso simbólico de que en lugar de un antisemita recordemos a una Madre. Como decía la propia Renée, ahora tenemos que ser la memoria”, concluyó Morresi.