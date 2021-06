Calu Rivero y Fernando "Aíto" de la Rúa

Luego del breve romance que tuvieron en 2018, cuando ella tenía 21 años y él, 32, Calu Rivero y "Aíto" de la Rúa volvieron a apostar al amor.

La modelo y el hijo del ex presidente Fernando de la Rúa fueron descubiertos por la revista ¡Hola! paseando por Punta del Este junto a Guillermo y Rita, los padres de ella.

Hace tiempo que Calu decidió no hacer públicas cuestiones de su vida privada y aunque vive la relación con un bajo perfil, no se oculta. El año pasado, había compartido varias fotos en sus redes sociales junto joven ruso, con quien estaba en pareja y parecía que todo estaba encaminado para pasar por el altar. De hecho, en noviembre abandonó su departamento de Nueva York para instalarse en "Corazonada", la casa sustentable que construyó en José Ignacio, Uruguay, y el joven la había acompañado, pero en febrero se separaron.

"Uruguay es un lugar donde pasamos mucho tiempo con mi familia desde que era chica. Es un país que me encanta, adoro a los uruguayos, me siento conectada con su forma de ser. Y sucedió que una de las opciones de la investigación inicial era armar una casa en Uruguay. Hay un montón de gente que estuvo detrás para que esta casa exista. Esta no es la típica vivienda. Está pensada para que cuando se cierre, y vuelva en tres meses, se abra y esté perfecta. Y el mantenimiento es muy simple. De cualquier forma, todavía le faltan algunas cosas. Como todas las obras, siempre se tarda más de lo que uno espera", explicó la modelo hace unos años, cuando por primera vez mostró la intimidad de su hogar.

Rivero tiene un vínculo muy cercano con la naturaleza. Hace años dejó de comer carnes y productos derivados de animales y cada tanto comparte sus reflexiones que siempre generan controversia entre sus seguidores, como cuando mostró cómo regaba sus plantas con su menstruación. "Esto significa para mí tener un estilo de vida sustentable: usar mi sangre menstrual como fertilizante para la tierra de mis plantas. La copa menstrual genera cero residuos", escribió la modelo y automáticamente se convirtió en el centro de críticas y burlas. Pero lejos de responder a los comentarios negativos, la actriz se mantiene firme en su posición de defender a los animales y hablar de la necesidad de implementar nuevas políticas ambientales que sean sustentables