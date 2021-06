Serie Élite, Netflix, NA.

Desde su estreno, en octubre de 2018, “Élite” cautivó al público por abordar distintas problemáticas que suelen aparecer en la adolescencia, relacionadas al amor, la sexualidad, la amistad y el vínculo con los adultos. Y a la mezcla de sentimientos y la búsqueda de nuevas experiencias, se le suma un costado misterioso y policial que funciona como el hilo conductor de la historia que ya es todo un éxito tanto en el público adolescente como adulto.

A partir de este viernes 18 de junio, la cuarta temporada de la exitosa serie española llegará a Netflix con un nuevo grupo de protagonistas, más escándalos y una nueva muerte que vuelve a todos los alumnos de Las Encinas, una prestigiosa escuela privada, en sospechosos. A continuación, todo lo que hay que saber antes del lanzamiento de esta cuarta entrega que promete mucho.

Élite week

Luego del furor que desató el anuncio de la cuarta temporada y sus nuevos protagonistas, Netflix decidió celebrar la "Élite Week", una semana festiva que comenzará el lunes 14 con el estreno de "Élite. Historias breves", cuatro historias inéditas que transcurren durante el verano anterior al inicio del nuevo curso escolar en Las Encinas. Cada historia está conformada por tres episodios cortos que se estrenarán a diario hasta el jueves 17 y amplían el universo de la serie.

“Cada temporada nueva que escribimos siempre acabamos dejándonos algunas historias de nuestros personajes fuera. No encajan en el formato, o no hay tiempo físico para desarrollarlas, y siempre te quedas con el gustito amargo de que nos hubiera gustado compartirlas con todos. Así más o menos surge la idea de 'Élite. Historias breves', queríamos tener la posibilidad de explorar esas historias que nos quedamos con ganas de contar y que el mundo las descubriera”, adelantó Carlos Montero, quien creó el proyecto junto a Darío Madrona.

Nuevos protagonistas

Tras la despedida de Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Jorge López (Valerio), Álvaro Rico (Polo) y Mina El Hammani (Nadia), la serie continuará con Itzan Escamilla (Samuel), Omar Ayuso (Omar), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Claudia Salas (Rebeca) y Georgina Amorós (Cayetana).

Además, se suman Manu Ríos (Patrick), Carla Díaz (Ari),, Martina Cariddi (Mencía) y Pol Granch (Phillippe). “Son cuatro personajes más ricos que los ricos. En las otras temporadas giraba más alrededor del choque con los pobres que llegaban. Aquí nos gustaba jugar a lo contrario, que son más ricos y privilegiados. Son conscientes de ello y bastante caprichosos. Tienen un ego muy grande. Al principio incluso te pueden caer bastante mal, pero enseguida empiezas a cogerles cariño, porque su ego funciona un poco como barrera para no sufrir”, adelantó Montero en una entrevista.

Otro crimen

Como en las temporadas anteriores, el hilo conductor de la historia será un crimen. Ya resueltos los asesinatos de Marina (María Pedraza) y Polo (Álvaro Rico), una nueva muerte involucra a los alumnos de Las Encinas, pero se desconoce quién es la víctima.

"De nuevo un enfrentamiento de bandos, ahora entre el viejo mundo y el nuevo. Un choque que acabará explotando y provocando una tragedia, con una víctima y un responsable cuya identidad deberán descubrir", anticipó Netflix.

Una argentina en el elenco

Luego de su trabajo en “Las chicas del cable”, donde interpretó a la cantante Camila Salvador, la argentina Valentina Zenere se convertirá en una de las nuevas alumnas del colegio Las Encinas, pero su participación recién se verá en la quinta temporada. “Soy ‘la nueva’ del reparto y la gente me recibió muy bien. También me gustó el hecho de que tuvimos mucho tiempo para ensayar, creo que se nos cuida bastante y se nos escucha, lo cual me encanta”, contó la actriz oriunda de Pilar en una entrevista con Cosmopolitan y según trascendió, su personaje será una chica trans que llega desde Argentina por un intercambio escolar.

