Protesta de organizaciones sociales en el centro porteño. Foto: NA.

Organizaciones sociales distanciadas del Gobierno preparan para este viernes una masiva movilización a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde volverán a reclamar por una mayor asistencia social en medio de la pandemia y buscarán ser recibidos por el titular de la cartera, Daniel Arroyo.

El Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez, Barrios de Pie-Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Movimiento Territorial de Liberación, entre otras organizaciones, desembarcarán otra vez en la Avenida 9 de Julio y podría haber también cortes en los accesos a la Ciudad.

"Va a ser una gran invasión a la Capital de gente que no da más, que no pueden escuchar más a los funcionarios. La gente está agobiada. Casi no hay contención con un millon de personas que se quedaron sin trabajo a partir de la pandemia", le dijo a NA el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Noticias relacionadas

Se espera que a partir de las 11:00 los manifestantes se concentren en tres columnas en las zonas norte, sur y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires, y desde allí caminarán al centro porteño para rodear la sede de Desarrollo.

El dirigente señaló que vuelven a marchar porque no hubo más contactos con Arroyo desde la última reunión que mantuvieron hace casi un mes: "Nos recibió un día que íbamos a hacer un acampe y luego pasó el tiempo y no nos contactaron más", enfatizó.

En ese marco, el objetivo es que durante la protesta el ministro decida volver a recibirlos y les dé respuestas a sus reclamos.

"Desde que empezó este gobierno empezaron con las promesas no cumplidas. Pero no a nosotros, a nadie le cumplieron. A los jubilados les dijeron que les iban a aumentar con los intereses de las Leliq. La verdad que el Gobierno tiene suerte de que la gente no esté prendiendo fuego todo", se quejó.

Belliboni sostuvo que actualmente hay menos personas con planes que en el 2001, ya que en esa época "había 2, 2 millones de personas" con beneficios del Estado "y ahora 800 mil".

"Les pedimos que abran los programas que ya existen, como el Potencias Trabajo. Y que manden alimentos a los comedores, hay algunos que no reciben almentos desde hace 5 meses. En otros faltan alimentos de los más elementales como polenta, no estamos pidiendo lomo. La gestión de la asistencia para comedores es desastrosa y se lo dijmos al ministro en la última reunión que tuvimos", planteó.

A su vez, Belliboni calificó de "insuficiente" el anuncio que hizo Arroyo durante la jornada, acerca del bono extraordinario de 6 mil pesos que se abonará a titulares del Potenciar Trabajo.

"En diciembre pasado el bono fue de 9 mil pesos y ahora es de 6 mil. El Gobierno está mirando más al FMI que atendiendo las necesidades sociales en un contexto de mas del 50 por ciento de la población en la pobreza", lamentó.

El Potenciar Trabajo es el programa por el cual unos 900.000 titulares cobran la mitad del salario mínimo –$12.200– y, como contraprestación, trabajan cuatro horas en proyectos productivos, comunitarios o sociolaborales para el sector público o privado, que les completa su ingreso.