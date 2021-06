"La 1-5/18", novela Pol-Ka, NA.

Luego de más de un año de inactividad, a fines de abril, Polka comenzó las grabaciones de "La 1-5/18", la nueva ficción que llegará a la pantalla de eltrece en julio. Y a diferencia de otras producciones, para evitar problemas relacionados con la pandemia y los contagios de Covid-19, decidieron tener listo un buen número de capítulos antes de salir al aire, por eso su estreno se fue postergando y recién en las últimas horas publicaron el tráiler de la novela.

"Crecer en un barrio como este no es fácil. A veces los de afuera nos señalan, piensan que nosotros valemos menos, pero acá el problema de uno es el problema de todos", se la escucha decir a Agustina Cherri, quien interpreta a Lola, una mujer que dirige un comedor comunitario, mientras acompañada por los vecinos del barrio, camina hacia la cámara.

Your browser does not support the video element.

"Somos los que sabemos armar una familia, aunque no nos una la misma sangre", agrega Gonzalo Heredia, cuyo personaje es Bruno. Y Esteban Lamothe, quien será el padre Lorenzo, un cura villero, continúa: "Somos los que no perdemos la fe, aunque parezca que todo se nos viene en contra".

Noticias relacionadas

Así, cada uno de los personajes más fuertes de la historia se presentan haciendo referencia a la forma en la que sortean las dificultades que implica vivir en la villa 1-5/18, que recientemente fue bautizada como "La Peñaloza."

Si bien las primeras jornadas de grabación se llevaron a cabo en el Barrio 31, Polka armó una réplica exacta de las casillas en estudios Baires, en Don Torcuato, donde trabajan a diario con estrictos protocolos para evitar la propagación del coronavirus. Todos los trabajadores son hisopados a diario y es obligatorio el uso de máscaras o tapabocas hasta el momento de empezar las escenas.