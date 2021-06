Tenían turno para la segunda dosis de Sputnik, pero llegaron y no había stock

Varios jubilados de La Plata con turnos para recibir la segunda dosis de la Sputnik V se enteraron cuando asistieron al lugar para la aplicación que en realidad no había stock.

“Ayer nos llegó por mail que los turnos estaban suspendidos por falta de stock”, comentó Edith al diario El Día, mientras que luego su marido fue hasta el vacunatorio a comprobar que efectivamente esto era así.

El problema fue que gran parte de los convocados no vio el mail que le habían enviado la noche anterior avisándoles de esto, y por eso fueron al lugar pese al frío.

“Los que no pudieron ver los mails los rebotan en la puerta porque no hay vacunas. Había gente mayor que bajaba de los micros, muertos de frío. Es una barbaridad”, indicaron.

“Me llevé la sorpresa de que no estaban vacunando. Me dijeron que no se las habían mandado y que habían avisado por mail. Yo tengo 84 años, imagínese que depende de mis familiares que evidentemente no se enteraron”, relató otra mujer al mismo medio.

“No hay vacunas, no llegó la Sputnik dos. Tal vez algún día te van a avisar por correo electrónico. Teníamos turno a las 8 y a las 10 de la mañana. Lejos o cerca no importan de donde venimos. Hace 2 grados y nos hacen esto. Somos muy grandes, nos pusimos el ropero para salir, no se hace esto“, expresó otra afectada por la situación.