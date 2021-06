Un oso arrasó una ciudad en Japón, REUTERS

Un oso causó gran preocupación en la ciudad de Sapporo, Japón, donde hirió a cuatro personas y recorrió calles muy transitadas.

El raid del animal obligó a cerrar escuelas y cancelar vuelos del aeropuerto regional. A través de Twitter, la ciudad de Sapporo informó que el oso fue “exterminado”, y la televisión local dijo que fueron cazadores los que lo mataron.

Imágenes de televisión mostraron al oso cuando caminaba por una calle residencial, cruzaba una calle transitada y rasguñaba los portones de una barraca militar, donde los soldados asustados salieron corriendo.

Noticias relacionadas

Previamente, el portavoz gubernamental Katsunobu Kato dijo a los pobladores de la región de Hokkaido mantenerse en alerta.

Your browser does not support the video element.

“Un total de cuatro personas, incluido un soldado, fueron atacadas y heridas por el oso pardo”, dijo el portavoz.

Este no fue el único incidente vinculado con osos en el país. En la ciudad de Suzaka, las autoridades informaron que una mujer de 89 años fue atacada en su jardín y se rompió un brazo.

“Es posible que el oso se esté escondiendo en la vegetación. Por favor lleven campanas para osos y muévanse en grupos, especialmente por la mañana y por la noche”, indicó la autoridad municipal.

En tanto, la Sociedad Japonesa de Osos y Bosques advirtió que los osos se han visto cada vez más en áreas pobladas por humanos en busca de alimento.