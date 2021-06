Argentina vs Uruguay, Copa América, Reuters.

Argentina enfrenta a Uruguay en su segunda presentación en la Copa América. Tras el empate 1-1 ante Chile, el conjunto nacional iba en búsqueda de su primera victoria.

El conjunto de Lionel Scaloni abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, Lionel Messi jugó la pared corta en el córner y tiró el centro para que Guido Rodríguez abra el marcador con un cabezazo cruzado.

Reviví el gol:

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

GENTILEZA TV PÚBLICA.