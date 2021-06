Francisco "Bebu" Verón - Juegos Olímpicos Tokio 2020 - Boxeo

El boxeo argentino tiene una gran historia en los Juegos Olímpicos pero en Atlanta 1996 fue la última vez que un representante argentino subió a un podio en la gran cita del deporte.

Uno de los que irá a buscar una presea es Francisco “Bebu” Verón, quien en la categoría 75 kg, se prepara en el CENARD junto al equipo nacional. Entre guanteo y guanteo, habló con Diario 26 acerca de lo que será su primera experiencia olímpica.

Las plazas del deporte de los puños se entregaron por el ranking internacional, luego de que el coronavirus hiciera suspender los Preolímpicos. De esto habla el atleta de 22 años: “Cuando se suspendió el torneo, lo tomé negativamente porque estábamos muy enfocados y bien entrenados. Pese a eso, seguimos entrenando y concentrando en el CENARD hasta que nos dieron la noticia de que clasificamos por ránking. Cuando me lo dijeron, fue un alivio y una felicidad. Fue alcanzar una meta que venía buscando hace mucho”.

Luego de llegar al equipo del Chino Maidana, “Bebu” hizo su debut como profesional y tiene un récord de 3-0-0. “Sumaron mucho para mi carrera mis primeras peleas en el profesionalismo. Antes, no afirmaba mis golpes. En el amateurismo, ganaba puntos, tocaba y siempre terminaba ganando por puntos. Ahora aprendí nuevas formas de entrenamiento, afirmando las manos y haciendo otro tipo de trabajo, que me ayudó mucho para lo que se viene: combinar el boxeo olímpico con el boxeo profesional”, aseguró al respecto.

En la preparación, el nacido en José León Suárez se quedó con la medalla de oro en un torneo en Turquía, en el que venció en la definición a Karman Sahsuvarli, medallista olímpico: “El torneo en Estambul fue fundamental para mí y para todo el equipo. Sirvió para volver a tener ritmo olímpico porque veníamos de estar parados por la pandemia. Tras tanto tiempo inactivo, haber ganado las cinco peleas ante buenos rivales en un torneo de ese nivel, me dio la confianza de saber que el trabajo que se viene haciendo da sus frutos. Nos confirma que tenemos nivel, buen ritmo y que somos capaces de ganarle a cualquiera que nos toque en Tokio”.

Ya con la mente en Tokio, al igual que sus compañeros Mirco Cuello y Ramón Quiroga, el pugilista aseguró en relación a la preparación: “Los entrenamientos que estamos haciendo son en base a los rivales que nos pueden tocar en los Juegos Olímpicos. Viendo videos y buscando estrategias para conocer rivales. Con algunos ya hemos peleado, algo que sirve mucho para tener esa ventaja a la hora de pelear”.

A la hora de hablar de objetivos en la gran cita del deporte, Verón no duda: “La expectativa es ir por la medalla de oro. Yo estoy enfocado en eso y creo que puedo lograrlo. Si es que no llegamos, lo más importante va a ser dar lo mejor en las peleas. Pierda o gane, ya me siento un afortunado por estar dentro de un Juego Olímpico”.

Para cerrar, analiza lo que significa representar al país en el exterior: “Llevar la bandera en un torneo tan importante no es nada fácil. Sabes que el país está pendiente de cada una de tus peleas. Trato de no pensar mucho en esa presión porque es una responsabilidad que pesa mucho. Cuando subo al ring pienso que voy a pelear por mi familia, por mis amigos que me están apoyando para no sentir esa carga. Pero voy a ir a dejar todo porque el logro mío va a ser el de todo el país”.

