Dos hombres y una mujer que iban en un auto con pedido de captura fueron detenidos en las últimas horas en el partido bonaerense de Vicente López, tras una larga persecución por la avenida la General Paz.





Según confirmaron fuentes policiales a NA, a través de las cámaras del Anillo Digital, la Policía de la Ciudad detectó un Fiat Palio de color negro en el cruce de las avenidas General Paz y De los Corrales, ya que el mismo poseía una Alerta Temprana por un robo cometido a punta de pistola a una pareja en Vicente López 48 horas atrás.





Fue así que personal de la División Anillo Digital inició el seguimiento del auto con la colaboración de los operadores de las cámaras para lograr la captura.





Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes intentaron escapar dirigiéndose a la Provincia bajando en la colectora de la Panamericana a gran velocidad y de manera imprudente cruzando los semáforos en rojo y haciéndolo en contramano en algunas calles.

El conductor del vehículo perdió el control del mismo cuando transitaba por la calle Francisco Borges al 3.700, en Vicente López, y colisionó con el desnivel de la vereda.





En ese momento, según las fuentes, los dos ocupantes del auto bajaron y se escondieron en la vivienda de uno de ellos para refugiarse.

La Policía ingresó a la misma y dentro de ella capturó a los delincuentes.





En ese momento la propietaria de la vivienda intentó frenar a los policías, por lo que fue detenida por resistencia a la autoridad.





Con la presencia de dos testigos, los policías requisaron a los delincuentes y al vehículo, y encontraron en este último una réplica de arma de fuego.





Al consultar con la Fiscalía de Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Alejandro Musso, se ordenó la detención de los tres imputados y el secuestro del rodado y del arma de fuego.





Según se informó, el sistema de Alerta Temprana hace que ni bien se denuncie el robo al 911 se carga en el sistema de autos buscados que comparten la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.



Todo vehículo robado o que fue partícipe de un hecho delictivo y su patente es individualizada y se carga en el sistema de Alerta Temprana.





A través de este sistema, cuando se denuncia el robo de un auto en el 911, en menos de dos minutos pasa a estar en la lista de vehículos buscados, y de esta manera, puede ser detectado por el Anillo Digital.