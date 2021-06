Violento choque en Palermo. Foto: captura Canal 26

Un fuerte accidente ocurrió en el barrio porteño de Palermo, donde dos autos se estrellaron y uno de ellos impactó contra un semaforo.

El hecho ocurrió en las esquina de las calles Santa María de Oro y Paraguay en la madrugada.

Bomberos de la Ciudad tuvieron que inmovilizar a tres personas que resultaron heridas mediante collar cervical y tabla rígida. Fueron trasladados a los H. Rivadavia y Fernández.

