Un actor de "Luis Miguel, la serie" acusó a Diego Boneta por agresión

En su mejor momento laboral, tras el éxito de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", la confirmación de una nueva entrega, y nuevos desafíos actorales, Diego Boneta podría enfrentar una dura demanda en su contra. El actor español Martín Bello, quien interpretó a Tito en la biopic de "El Sol", lo acusa de haberle propinado una paliza en las grabaciones por la que al día de hoy sigue con secuelas.

Según cuenta el denunciante, minutos antes de rodar una de las escenas en las que Luis Miguel se entera qué ocurrió con su madre, el showrunner de la serie decidió sumarle una reacción violenta del protagonista, pero no le informaron sobre el cambio.

"Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión entre los actores para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada -quien interpretó a Luis Rey en la ficción- en la temporada uno”, relató el español en diálogo con "Los ángeles de la mañana".

Además, contó que le habían colocado protecciones en la espalda, para evitar que se lastimara, pero en las más de diez tomas que necesitaron para grabar la pelea, "se le fueron cayendo" y que los golpes de Boneta se volvieron cada vez más intensos. "Los bofetones en la cara fueron idea del showrunner, no pueden hacer eso", agregó el español y reveló que le quedaron moretones en el pecho, porque en lugar de agarrarlo del saco, Boneta lo habría agarrado de la piel, y al golpearlo contra la pared, le provocó una lesión en el cuello.

"Tenía una lesión en el cuello, que fue básicamente lo más grave y todavía sigo con tratamiento. Estoy luchando para que no me quede un dolor crónico y falta de movimiento", señaló. Y agregó: "Me han llegado a dar colores de cabeza que se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando".

Por otro lado, Bello destacó que durante el rodaje de la primera temporada, Boneta era "amable y cariñoso" y que cambió a raíz del éxito de la serie. Pero cuando manifestó su malestar, lo llamó: "Me pidió perdón, me dijo que no sabía, me preguntó cómo podíamos arreglarlo y le dije que fuéramos a comer unos tacos, pero no me volvió a llamar". Luego de este inconveniente, el español asegura que desde la producción de la serie lo contactaron para ofrecerle "dinero en la mano" a cambio de que firmara un contrato en el que decía que no podía reclamar nada.