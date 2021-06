"Papu" Gómez, Copa América, Reuters.

Argentina se enfrenta a Paraguay en la tercera fecha de la Copa América, el seleccionado busca un resultado que lo clasifique a la próxima ronda tras el empate entre Uruguay y Chile en el Grupo A.

El marcador se abrió a los 10' cuando gracias a un pase filtrado de Di María, el “Papu” Gómez definió picándola ante la salida de Silva.

Con este resultado Argentina suma su tercer partido consecutivo sin derrotas y tiene 7 puntos, y pasó a liderar el grupo, mientras que Paraguay quedó tercero con 3 unidades.



El conjunto argentino comenzó con una movilidad que sorprendió a Paraguay, tuvo una ocasión en los pies del "Kun" Agüero a los 7, y casi en simultáneo Di María habilitó a Gómez para abrir el marcador.