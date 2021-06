Lionel Messi, Argentina vs Paraguay, Copa América, Reuters.

La Selección argentina vence a Paraguay por 1 a 0 al término del primer tiempo del partido que están disputando en el estadio "Mané Garrincha" de Brasilia por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América.



El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Alejandro "Papu" Gómez, a los 9 minutos, tras un excelente pase de Angel Di María. Después de la ventaja, al igual que ocurrió ante Chile y Uruguay, el conjunto argentino conducido por Lionel Scaloni bajó su rendimiento y se agazapó para esperar poder dar el golpe, aunque falló en la definición.



Incluso, le anularon el segundo tanto por un polémico offside de Messi, en la jugada previa a que Junior Alonso convirtiera en contra de su arco.

REVIVÍ EL GOL ANULADO:



Your browser does not support the video element.

GENTILEZA TV PÚBLICA.