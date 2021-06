Massa en San Fernando.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró hoy sentirse "apenado" por ver a la "oposición peleándose" por ocupar cargos en las próximas elecciones legislativas en un momento que la "pelea" y la "responsabilidad del gobierno pasa por las "vacunas, el trabajo y la seguridad".

Massa se expresó de este modo al participar junto al gobernador bonaerense, AxelKicillof; el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, de la entrega de patrulleros para el Municipio de San Fernando.

"Me apena ver a la oposición peleándose por cargos. Hoy la pelea es vacunas, trabajo y seguridad", precisó la máxima autoridad de Diputados en medio de la interna de Juntos por el Cambio por las candidaturas de este año.

Además, sostuvo que los funcionarios tienen "tres tareas centrales para con los ciudadanos: proteger el trabajo, vacunar y brindar seguridad".

Al respecto, el jefe de Diputados afirmó que la prioridad del Gobierno es dar "prioridad el cuidado de los argentinos por sobre las peleas de la política".

Massa, además, consideró que "brindar seguridad es una responsabilidad desde el Estado", como así también "tener fuerzas de seguridad profesionales, preparadas" y una forma de asumir ese compromiso es mediante la entrega de "equipamiento a las fuerzas y a la comunidad".

Los dichos de Massa se dieron en el marco del Programa de Fortalecimiento de Seguridad Bonaerense, durante la entrega de 27 móviles equipados para la protección ciudadana que brinda la policía bonaerense en dicho distrito.

La ceremonia se realizó en el Parque Náutico de San Fernando, con la presencia de Malena Galmarini, titular de AySA; la secretaria de Gobierno bonaerense, Teresa García; las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Alicia Aparicio, y los legisladores provinciales Matías Molle y Roxana López.

Declaraciones de Sergio Massa.