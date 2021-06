Captura video, intento de asalto en La Plata.

Un delincuente de 15 años fue abatido a balazos este martes por la noche por un vecino cuando intentaba ingresar a robar a una vivienda junto a un cómplice en el barrio platense de La Loma.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en una casa situada en la intersección de las calles 49 y 28, donde este menor y otro ladrón estaban por entrar a un domicilio cuando el dueño de casa se tiroteó con ellos.

Los asaltantes escaparon del lugar, pero el delincuente de 15 años recibió un balazo y corrió herido varias cuadras hasta que cayó muerto al costado de un árbol en la esquina de las calles 39 y 29.

El cómplice logró escapar y avisó a los familiares del ladrón abatido, quienes arribaron al lugar donde cayó muerto.

En la zona trabajaba personal de la Policía Científica de la fuerza Bonaerense.