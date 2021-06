Hombre que evitó ser atropellado, video viral en Rosario.

El hecho ocurrió en Rosario, Santa Fe, se trató de un hombre de nombre Sergio quien iba caminando por el centro cuando literalmente evitó protagonizar una tragedia al salvarse por milímetros de ser atropellado por una camioneta que se estampó contra un comercio.

El hecho sucedió en la esquina de Urquiza y Balcarce. El vehículo chocó contra un taxi, perdió el control y fue directo hacia la vereda, por donde pasaba caminando el peatón.

Lo que pasó es que la camioneta venía a toda velocidad hacia él, el hombre frenó su paso y alcanzó a moverse para que finalmente el vehículo chocó de lleno contra el frente de una perfumería.

Sergio habló sobre esto y reflexionó: “Iba al centro a hacer un par de cosas. Vi la camioneta que se me venía encima e hice lo que pude. Me salvé. Creo que sí, fue un milagro”.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y el protagonista cerró: “Soy un agradecido, por suerte la puedo contar”.