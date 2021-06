Rachel Zegler, la actriz de ascendencia latina que fue elegida para protagonizar "Blancanieves"

La actriz, cantante y youtuber Rachel Zegler fue elegida para protagonizar la versión live-action de "Blancanieves y los siete enanos" que estará producida por Marc Platt y dirigida por Marc Webb. Y aunque el rodaje comenzará recién a principios de 2022, la noticia revolucionó a los fanáticos del clásico de Disney. Sobre todo, porque hace tiempo que se le pide a la famosa productora que muestra más diversidad de sus elencos, que siempre se caracterizaron por mostrar solo personajes blancos.

Zegler nació el 3 de mayo de 2001 en Nueva Jersey, Estados Unidos, y tiene ascendencia colombiana y polaca. Encontró su vocación artística a los cuatro años, cuando empezó a participar en distintos musicales que se organizaban en su escuela, como "La Bella y la Bestia", "La Sirenita" y "Shrek". En 2005, con 14 años abrió su canal de YouTube, en el que comparte videos en los que canta, baila, actúa y cuenta detalles de su vida.

El gran salto lo dio en 2018, cuando Steven Spielberg publicó una convocatoria en Twitter para la remake de "Amor sin barreras" y no dudó en postularse con un video en el que cantaba "Tonight" y "I Fell Pretty", por el que quedó seleccionada para interpretar a María entre más de 30 mil artistas. En febrero pasado, se sumó al elenco de "Shazam! Fury of the Gods" que llegará a los cines en 2023.

En medio de un gran presente laboral, la actriz asegura que participar en el nuevo proyecto de Disney es "un sueño hecho realidad". Mientras que Marc Webb destacó las cualidades por las que le dieron el papel de Blancanieves: "Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son sólo el inicio de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo serán una parte integral de redescubrir la felicidad en el clásico cuento de hadas de Disney".

De esta forma, Zegler se suma a una nueva camada de las princesas. En 2019 se generó una polémica entre los fanáticos de "La Sirenita" luego de que se anunciara que Halle Bailey sería Ariel en la ficción, ya que a muchos no les gustó que una actriz afroamericana fuera elegida para interpretar al personaje principal. Sin embargo, la compañía se mantuvo firme en su decisión. "El autor original de La Sirenita era danés. Ariel… es una sirena. Ella vive en un reino submarino en aguas internacionales y puede nadar legítimamente donde quiera (aunque eso a menudo molesta al Rey Tritón), Pero por el bien de la discusión, digamos que Ariel también es danesa. Las sirenas danesas pueden ser de color porque las personas danesas también lo son. Ariel puede colarse a la superficie en cualquier momento con sus amigos y mantener un buen bronceado. Los daneses que no son blancos también pueden tener cabello rojo de forma genética", fue la respuesta a las críticas.