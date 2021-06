Derrumbe, EFE.

Un edificio de varias plantas ha sufrido un derribo parcial en Miami, cerca de la playa de esta ciudad del estado de Florida, informaron los servicios de rescate.

El suceso se ha producido entre las calles 88 y Collins Avenue y, cerca de Miami Beach y, por el momento, se ignoran las causas y si ha habido daños personales.

A las 09:50 GMT: Al menos ocho personas han sido hospitalizadas tras el incidente, informaron medios locales.

Colalpso del Champlain en Miami, Foto:Twitter @Bodlybuilding2.

8:30 GMT: El tráfico en dirección norte a lo largo de Collins Avenue se está desviando por la calle 85. El tráfico en dirección sur se está desviando por la calle 96, informaron los bomberos en un tuit.

Due to the partial building collapse near 88 Street & Collins, southbound traffic is being diverted west on 96 Street. Northbound traffic is being diverted at 85 & Collins Avenue.