Día de furia en una concesionaria de Caballito. Foto: captura de video.

Un hombre estalló de furia en una concesionaria del barrio porteño de Caballito y destrozó dos autos 0 km, el video rápidamente se viralizó en redes sociales.

Al grito de “estafadores”, irrumpió en el local de venta de autos y comenzó a destrozar el lugar.

Fuentes policiales declararon que fue trasladado a una dependencia policial, por orden de la fiscalía de turno donde quedó detenido.

El video dura apenas 30 segundos en los que se ve a un hombre, con barbijo y una mochila sobre su espalda, pegar una fuerte patada en la puerta izquierda de un auto rojo impecable estacionado en la concesionaria de Caballito y luego se lo escucha decir: “estafadores”.

Segundos después, totalmente enfurecido toma una silla de un escritorio y la arroja contra la ventanilla del mismo auto, mientras personas pasan por su lado mirando lo que sucede.