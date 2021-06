Claudio Loser, ex director del FMI, dijo que "si se llega a un acuerdo con el FMI habrá que mover el tipo de cambio, no por un capricho de ese organismo, si no porque la inflación en la Argentina está en niveles muy altos, el segundo más elevado entre los países de América Latina". Argentina y el FMI negocian un acuerdo para refinanciar préstamo de US$ 45.000 millones, que tomó el Gobierno de Mauricio Macri.