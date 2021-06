Tragedia en Miami, derrumbe de edificio. Foto: Reuters.

La Cancillería informó hoy que hay cuatro argentinos desaparecidos luego del derrumbe de parte de un edificio en Miami y se trata de un cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos (de seis años), y de una cuarta persona, también adulta, sobre la que no se tiene más datos, precisaron fuentes diplomáticas.

La zona donde se produjo la tragedia es Surfside, habitualmente visitada por argentinos y a pocas cuadras de allí se encuentra un área conocida popularmente como Little Buenos Aires por la cantidad de argentinos que residen y por la presencia de restaurantes y locales vinculados a las tradiciones locales.

Dos argentinos mayores y una niña de seis años que habían ido a Florida a descansar y vacunarse contra el coronavirus eran buscados este jueves en medio de los escombros del edificio derrumbado en la madrugada junto con una persona más de la que se desconocen los datos.

Noticias relacionadas

El siniestro se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, cerca de Miami Beach, por el momento, se ignoran las causas que desencadenaron el derrumbe y, según el canal local WPLG, hay personas atrapadas en los escombros y los bomberos rescataban a vecinos por los balcones.

"Se habla de un derrumbe parcial pero yo creo que han sido muchos los departamentos que han caído. Es inexplicable porque la ciudad hace muchos controles", señaló Alicia Franquisena, una argentina residente en Miami.

Asimismo indicó que "cada vez que se vende un departamento se hacen inspecciones exhaustivas", a la vez que dijo que "hasta el momento hay una victima fatal y se han recuperado 15 personas con vida".

La mujer, quien trabaja en los Estados Unidos, fue consultada acerca de la posibilidad de un atentado y respondió: "Yo no sé si es un atentado o no lo es. Eso lo vamos a saber con el tiempo".

Esta versión se basa en que la zona donde ocurrió el derrumbe es habitada por la comunidad judía y la imagen del siniestro parece similar a las de las explosiones que producen los atentados dinamiteros.

"Me dijeron que una de las torres se derrumbó parcialmente. Son 144 pisos en total y se derrumbó parcialmente. No sé cuántos son los afectados. Aún no dieron cifras oficiales de muertos y heridos, pero la verdad es que ha sido una tragedia", agregó. Cuando le preguntaron por la posibilidad de que haya argentinos atrapados entre los escombros, Franchisena lo confirmó.

"Debe haber varios argentinos en el edificio. Esta es una zona muy buscada por los argentinos. Está muy cerca del shopping de Bal Harbour. Para que tengan una idea, hay argentinos que están buscando conocidos y familiares", señaló en declaraciones a una radioemisora metropolitana. Rodrigo, un residente que vive en la zona, aseguró en diálogo con el canal de noticias TN que hay tres argentinos amigos suyos que se hospedaban en el edificio colapsado y contó que otra pareja logró escapar en el momento del derrumbe.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estaban en el edificio y se salvaron de milagro.

Los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, quienes habían viajado a los Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones y encarar nuevos proyectos laborales, fueron testigos del derrumbe del edificio de Miami ubicado en la zona de Surfside, en el estado de Florida.

Según trascendió, los actores estaban hospedados en uno de los departamentos de la torre de doce pisos, que les prestó un amigo, estaban saliendo del ascensor cuando empezó a desmoronarse y, si bien Accardi sufrió una herida en la cabeza, ambos están fuera de peligro y abandonaron el lugar por sus propios medios.

"Nosotros estamos bien, gracias por preocuparse", manifestó la actriz en sus redes sociales, mientras que su marido escribió: "Gracias a Dios estamos bien. Gracias por la preocupación".