Lionel Messi a puro festejo.

No es un día más para Lionel Messi, hoy 24 de junio está celebrando sus 34 años en plena Copa América. Es por eso que sus compañeros de la Selección lo sorprendieron en su habitación para cantarle el feliz cumpleaños y llenarlo de regalos.

En el video se ve a varios jugadores como Ángel Di María, Giovani Lo Celso, Otamendi y "Papu" Gómez entre otros entrando a la habitación con una pequeña torta y una velita para Leo quien fue sorprendido en la cama.

Luego de cantarle el cumpleaños recibió varias bolsas de regalos como vinos, un paquete de yerba y una gorra. El detalle fue que en una de las bolsas había un bidón y un tarro de miel que seguramente se deba a un chiste interno del plantel que goza de muy buena relación.

También el video se lo puede ver a Sergio Kun Agüero con quien comparte la habitación y es su amigo más cercano en el seleccionado.

El festejo lo encuentra a Messi una vez más con el seleccionado argentino, como sucedió en ediciones anteriores de la Copa América o la Copa del Mundo. El certamen continental está entre ceja y ceja para Messi, consciente de que está frente a uno de sus últimos desafíos con la casaca albiceleste. El otro será el Mundial de Qatar 2022.

Messi alcanzó el récord de Javier Mascherano de 147 partidos en Argentina en el triunfo ante Paraguay, en el que finalizó exhausto. El lunes 28 de junio tendrá la gran chance ante Bolivia, en el último partido del grupo A, de quebrar esa marca y sumar una nueva distinción.