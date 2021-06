Carlos Melconian, economista. Foto: NA.

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian cuestionó el pago parcial que hará el Gobierno al Club de París, al señalar que esa decisión "es tirar margaritas a los chanchos".

"Primero no pago y después pago algo a cuenta faltando 24 horas. Pagar así es tirar margaritas a los chanchos. Sin saber lo que hacés en marco con el FMI", sostuvo el economista. Según Melconian, con la postergación del pago al Club de París: "Vamos mal seguro".

"¿Cuál es el rumbo? No pago faltando 24 horas, pago algo a cuenta porque el embajador japonés dijo: ‘che, a los chinos le están pagando. Pagar así, sin contexto integral, sin saber lo que hacés en marzo con el Fondo, es margarita a los chanchos", insistió. El Gobierno anunció esta semana un "entendimiento" con el Club de París y acordó extender los plazos de pago hasta el 31 de marzo de 2022, por lo que evitó caer en default.

A cambio, la Argentina pagará US$ 430 millones en cuotas hasta esa fecha, muy por debajo de los US$ 2.400 millones que habría tenido que desembolsar. Sobre la posibilidad de que la Argentina cierre un acuerdo con el FMI, Melconian evaluó: "Creo que es el acuerdo más fácil de la historia".

"Primero, vos debés un montón y eso es un problema para los dos. Segundo, te ganaste el Prode y el Loto en el 2021 porque te hicieron un regalo. En septiembre y en diciembre hay que pagarle al Fondo y te hacen un regalo para que se los devuelvas. Y el bloque de Senadores ladra y no muerde. Después van y pagan", subrayó.

En declaraciones radiales, el economista aseguró: "Dicen no pago, no pago y a las doce menos un minuto garpan. El Fondo no sabe qué hacer con la Argentina, por sus antecedentes, y con el monto. El tema ya pasó al Tesoro de los Estados Unidos. Y si después se mete la Secretaría de Estado salta China, Rusia y la geopolítica. Pero por ahora salió del Fondo y está encapsulado en el Tesoro. Tienen que evaluar qué es menos costoso".

Por otra parte, sobre las restricciones a las exportaciones de carne, el ex funcionario dijo: "No tiene resultado porque no arregla el problema. Los aumentos de precios se dan por otras cuestiones también".

"Vos decís: ‘bueno, voy a parar la exportación para que si les sobran vacas, y se las tienen que meter en el traste, va a bajar el precio’. Eso es correcto en términos de una curva de oferta y demanda, pero después no es que para la exportación sobra", enfatizó.