Eduardo Sepúlveda - Juegos Olímpicos Tokio 2020 - Ciclismo

El ciclismo de ruta fue uno de los deportes que menos estuvo afectado por la pandemia, por la rapidez de los protocolos y por el desarrollo de las competencias. En ese marco, los Juegos Olímpicos son el objetivo final de decenas de competidores que comienzan a cerrar la temporada.

Por la Argentina, la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta designó a Eduardo Sepúlveda como el representante nacional que irá en busca de nuevos objetivos tras una gran temporada en Europa.

En una charla con Diario 26 desde el Viejo Continente, el ciclista de 30 años analizó lo que significó ser parte del gran evento del deporte: “Me generó una sensación de felicidad. Falta poco para los Juegos pero ya se sabía que había una plaza desde el 2020 y desde ese momento estaba con la ilusión de poder representar a Argentina. Cuando me confirmaron, me dio una alegría muy grande”.

Noticias relacionadas

Con un podio en el Tour de Turquía y una excelente actuación en el prestigioso Giro de Italia, el chubutense hizo un balance de su temporada en la previa a la esperada cita que se llevará a cabo en la capital de Japón: “Es importante para la moral. Saber que las piernas van bien es bueno pero, entre el Giro de Italia y los Juegos Olímpicos hay mucho tiempo, por lo que hay que seguir entrenando para llegar en la misma buena forma física”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Sepulveda (@edusepulvedaarg)

El actual integrante del Androni Giocattoli-Sidermec analiza sus actuaciones con el equipo italiano y marca las diferencias con el Movistar, al que representó hasta hace sólo unos meses: “Mi año en el equipo ha sido muy bueno. Quizá en Androni tenemos un poco más de libertad a la hora de competir, los corredores podemos buscar resultados y eso es muy bueno. En Turquía aproveché esa oportunidad, lo mismo que en el Giro, en el que intenté quedarme con alguna etapa, algo que no se terminó dando. Pero me quedo con que las piernas estaban bien y eso es lo más importante”.

En su segunda presencia olímpica, tras haber disputado los Juegos Olímpicos en el 2016, el oriundo de Rawson no cree que influya dicha participación en su nueva experiencia pero sí destaca su actualidad en el mejor ciclismo del mundo: “Río fue una sola carrera. Lo más importante es estar compitiendo en Europa, que ahí se suelen hacer 80 días de carrera al año y el nivel es muy alto. Eso es lo que más me va a ayudar”.

A la hora de hablar de expectativas de cara a Tokio, “Balito” asegura: “Va a ser una carrera muy dura. Son casi 240 kilómetros con muchos metros de subida por lo que va a haber mucho desgaste y espero poder estar a la altura de los países más sólidos”.

Para cerrar, Sepúlveda comenta sus sensaciones al representar al país en un evento internacional: “Es algo que me llena de orgullo. A veces me pongo a pensar desde donde comencé y hasta donde llegué y el camino fue muy largo. Ahora espero disfrutar de esta nueva oportunidad olímpica y dar lo máximo para la celeste y blanca”.

Por Matías Greisert

*Tw: @MatiasGreisert