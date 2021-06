Autos eléctricos en Argentina

El DS 7 Crossback E-Tense será el primer auto "enchufable" que Stellantis venderá en nuestro país. El lanzamiento se realizará en el mes de agosto y será el primer 4x4 híbrido enchufable que estará disponible en el mercado nacional.

El vehículo viene con tracción a las cuatro ruedas y 300 caballos de fuerza. Es 100% eléctrico y puede recorrer 58 km (ciclo WLTP). Así lo confirmó el CEO de Peugeot, DS y Citroën en Argentina, Gabriel Cordo Miranda, durante el lanzamiento de los nuevos 3008 y 5008, dos SUV con las que esperan competir con marcas del segmento premium.

Con una potencia combinada de 80 kW sobre cada eje, los dos motores eléctricos se alimentan con baterías de última generación con células tan compactas que se pueden situar bajo los asientos traseros, sin afectar el espacio del habitáculo ni el del baúl.

Noticias relacionadas

Incluye además un estuche con dos cables de carga para conectarlo en una casa o durante el camino. El conector tipo 2, permite recargar la batería desde cualquier tomacorriente doméstica. El tiempo de carga varía desde 4 horas en un punto de 3,2 kW a 7 horas en un enchufe estándar de 1,8 kW.

En tanto, con el conector tipo 3, el DS 7 Crossback E-Tense se puede conectar a una DS Wall Box, la unidad de carga doméstica de la marca acelerada. En este caso, el tiempo de carga se puede reducir a 1 hora y 45 minutos.

Este lanzamiento forma parte de una estrategia hacia la electrificación. En ese marco, directivos de Peugeot confirmaron que el siguiente vehículo que se venderá con esa motorización será el 3008 híbrido. Además, recordaron que la nueva plataforma CMP (Common Modular Platform) de El Palomar, en la que se invirtió u$s 320 millones, es multienergética electrificable. Se trata de la primera electrificable de toda América y el 208 es apenas "el primer vehículos fabricado en esa plataforma, que claramente no está expresada para la producción de un solo modelo. Por eso siempre estamos evaluando todos los modelos que pueden ser montados sobre esa plataforma", dijo Rodrigo Pérez Graziana, director de Comunicaciones externas de Stellantis.

Your browser does not support the video element.

Fabricar en la región estos vehículos SUV y eventualmente eléctricos o híbridos, evitaría pagar el arancel extrazona y tener precios más competitivos. La compañía proyecta para este año multiplicar por seis su producción respecto a la prepandemia, y triplicar la cantidad de unidades exportadas en 2020.

Según indicó Cordo Miranda, la producción del nuevo 208, justamente, permitirá incrementar de las 6000 unidades de 2019 a las 50.000 proyectadas a fin de este año. Y las exportaciones aumentaran a unas 24.000 unidades. Además, explicó que hay una necesidad de "reducir la variedad" de modelos que se producen en El Palomar, por lo que el grupo va a "dejar en el tercer trimestre del año la plataforma de los modelos Peugeot 308 y 408 y del Citroen C4 lounge para dedicar la capacidad al 208 y los modelos comerciales Partner y Berlingo" a partir del año que viene.