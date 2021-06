Derrumbe en Miami, NA.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró este jueves el estado de emergencia en el condado Miami-Dade ante un llamado del presidente de EE.UU., Joe Biden, para brindar asistencia a las familias afectadas por el derrumbe de un edificio de apartamentos donde al menos 1 persona murió y 99 están desaparecidas.







Mediante una orden ejecutiva, DeSantis consideró que "una parte sustancial de la estructura ha sido destruida y el resto se ha vuelto inhabitable".







Además, cita que varias agencias se han movilizado de inmediato para responder a este incidente, incluida la División de Manejo de Emergencias y los departamentos de Transporte y de Oportunidades Económicas, y que se están realizando "actividades y operaciones de ayuda en coordinación y cooperación con funcionarios locales".







"Como gobernador soy responsable de enfrentar los peligros que presenta esta emergencia para este estado y su pueblo", dice la orden ejecutiva.



Derrumbe de un edificio en Miami, Reuters.



La medida prevé instruir a todas las agencias gubernamentales estatales, regionales y locales, incluidas las agencias de aplicación de la ley, para que identifiquen al personal necesario (...) para ayudar a satisfacer las necesidades de respuesta, recuperación y mitigación creadas por esta emergencia.







Igualmente, el texto firmado por el DeSantis declara "ilegal (...) que una persona alquile o venda (...) a un precio desmedido dentro del área para la cual el estado de emergencia se declara cualquier producto esencial, incluidos, entre otros, suministros, servicios, provisiones o equipos necesarios".







Asimismo, el gobernador ordenó que "se pongan a disposición fondos suficientes, según sea necesario, transfiriendo y gastando dinero asignado para otros fines".







Los desaparecidos tras el desplome parcial del edificio residencial Champlain Towers en Miami-Dade pueden ser al menos unos 99, según dijo el director de la policía de ese condado del sur de Florida, Freddy Ramírez, citado por medios locales.







Ramírez dijo que se sabe del paradero de 53 residentes del edificio, pero hay otros 99 de los que no se tienen noticias después del desastre, informó el diario Miami Herald.







DeSantis indició en una visita al lugar del siniestro que los equipos de rescate habían escuchado voces bajo los escombros.







Por ahora solo se ha confirmado oficialmente la muerte de una persona en el colapso parcial del edificio, de 12 plantas, 40 años de antigüedad y situado en primera línea de playa en Surfside, al norte de Miami Beach.



Your browser does not support the video element.



En total, 55 de los 136 apartamentos del Champlain Towers se vinieron abajo por causas no determinadas sobre las 1.30 (5.30 GMT) en medio de un gran estruendo, que hizo que los residentes creyeran que se trataba de un terremoto, según dijeron algunos de ellos a los medios.







El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó este jueves que está listo para desplegar los recursos federales necesarios tras el derrumbe del edificio.







Biden dijo que está en contacto con la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), "lista para acudir", aunque señaló que estaba esperando a que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, "declare la emergencia".







El presidente fue preguntado por los periodistas sobre el derrumbe parcial del edificio durante su intervención en la Casa Blanca para hablar del acuerdo sobre su plan de infraestructuras.







Pese a que esperan a que DeSantis declarara la emergencia, Biden indicó que ya hay equipos de FEMA en la zona para evaluar qué se necesita, comprobar si es necesario que los edificios de los alrededores sean evacuados y encontrar alojamiento para quienes se hayan quedado sin casa