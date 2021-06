Derrumbe en Miami, EFE.

Al menos cuatro personas murieron y 159 continúan desaparecidas tras el derrumbe parcial de un edificio de Surfside, localidad de Miami-Dade, de la ciudad estadounidense de Florida, según confirmó Daniella Levine Cava la vice alcaldesa del citado condado.



"Desafortunadamente esta noche fue muy difícil porque tenemos cuatro personas que se murieron, pero tenemos noticias de 120 personas que son seguras y 159 que no podemos encontrar", señaló en una conferencia de prensa.



Además la vice alcaldesa de Miami-Dade manifestó: "Vamos a ir dando noticias y vamos a seguir con toda la fuerza que podemos. Pedimos paciencia y esperanza".

El ala noreste del edificio Champlain Towers se derrumbó en segundos a la 1,30 horas de la mañana (6.30 GMT) del jueves, cuando sus habitantes dormían, por causas no determinadas, y pocas horas después se confirmó la primera víctima mortales.

La Cancillería argentina oficializó la cifra de argentinos que aún no fueron encontrados, aunque solo trascendieron los datos de tres de ellos: un cirujano, su pareja y la pequeña hija de ambos de apenas siete años.

En tanto, uno de los argentinos que eran buscados fue hallado el jueves por la tarde, según informaron fuentes diplomáticas, quienes agregaron que su nombre "fue incluido por error en la lista".