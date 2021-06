Diego Schwartzman en Wimbledon

El abierto de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del calendario tenístico que regresará el lunes próximo luego de no haberse jugado en 2020 por la pandemia de coronavirus, sorteó sus cuadros principales en una edición que tendrá a ocho argentinos, encabezados por Diego Schwartzman y con Nadia Podoroska como única dama.





El certamen, el más tradicional del circuito, se jugará sobre el césped del coqueto All England Club londinense, repartirá premios por 49.000.000 de dólares en total y tendrá como grandes atracciones al serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer en el cuadro masculino, y a la australiana Ashleigh Barty junto a la estadounidense Serena Williams entre las damas.





También habrá grandes ausencias como las del español Rafael Nadal y el austríaco Dominic Thiem, y entre las damas la rumana Simona Halep, defensora del título que conquistó en 2019.





En cuanto a los argentinos, serán siete en el cuadro masculino con el "Peque" Schwartzman, Federico Delbonis, Facundo Bagnis, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Federico Coria y Marco Trungelliti, más la rosarina Podoroska en el femenino.





El sorteo de los cuadros efectuado hoy arrojó los siguientes rivales para los argentinos en la ronda inicial:



. Diego Schwartzman (11) vs. Benot Paire (Francia, 46)



. Federico Delbonis (48) vs. Andrey Rublev (Rusia, 7)



. Facundo Bagnis (91) vs. Miomir Kecmanovic (Serbia, 47)



. Guido Pella (59) vs. Matteo Berrettini (Italia, 9)



. Juan Ignacio Londero (128) vs. Gianluca Mager (Italia, 78)



. Federico Coria (89) vs. Daniel Elahí Galán (Colombia, 112)



. Marco Trungelliti (206) vs. Benjamin Bonzi (Francia, 118).



. Nadia Podoroska (39) vs. Ann Li (EEUU, 68).



En cuanto a los favoritos, el serbio Djokovic (1) debutará ante el australiano Jack Draper (309); el suizo Federer (8), ocho veces campeón de Wimbledon, ante el francés Adrian Mannarino (42) y el ruso Daniil Medvedev (2) frente al alemán Jan Lennard Struff (45).





La australiana Barty (1) jugará frente a la española Carla Suárez (138) y la norteamericana Serena Williams (8), ganadora en All England en siete ocasiones, se medirá con la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (101).

Noticias relacionadas





El abierto de Wimbledon mantendrá la burbuja en hoteles para tenistas pese al levantamiento de restricciones en el Reino Unido, de manera que se permitirá el cien por ciento de la capacidad en la cancha para las semifinales y la final, mientras que durante el resto del campeonato estará habilitada la mitad del estadio y en las auxiliares el 75 por ciento.





El Grand Slam inglés comenzará el lunes próximo y finalizará el domingo 11 de julio con la gran atracción en el cuadro masculino en el cual Djokovic, cinco veces ganador en All England, las dos últimas en forma consecutiva (2018 y 2019) intentará alcanzar el récord de 20 grandes que por el momento comparten Federer y Nadal.





El balcánico, de 34 años, ya conquistó en 2021 los otros dos Grand Slam, en Australia y Roland Garros.