Nicolás Trotta, ministro de Educación

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, insistió en que en la ciudad de Buenos Aires "no tendría que haber clases presenciales" ya que el distrito aún permanece en la categoría de "alarma epidemiológica" y cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien -según dijo- “eligió violentar de forma irresponsable una estrategia común” con el resto de las provincias.





Ayer, Rodríguez Larreta anunció que la totalidad de los y las estudiantes del nivel secundario volverán el lunes 5 de julio a la "presencialidad completa" en las aulas, en el marco de una serie de flexibilizaciones de las restricciones que rigen en la ciudad.





“En la Ciudad de Buenos Aires no tendría que haber clases presenciales porque todavía está en alarma epidemiológica. Sigue en alarma con 613 casos cada 100.000 habitantes, lo que da una muestra superior a la incidencia límite de 500 casos”, dijo Trotta en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.





En ese sentido, agregó: “Con esa tasa de incidencia, la Ciudad está en alarma epidemiológica y las clases presenciales implican desconocer el DNU y la resolución del Consejo Federal de Educación".





“La Ciudad de Buenos Aires es la única que no ha tenido una estrategia en conjunto y violenta una estrategia común”, aseveró el titular de la cartera educativa, quien remarcó que el resto de las provincias “sí cumplen esta normativa de no tener clases presenciales si la tasa supera los 500 casos por 100 mil habitantes”.





También aseguró que "todas las aperturas que hace (Rodríguez) Larreta violando las normativas implica que se dilate la recuperación" de la situación sanitaria por coronavirus en la Ciudad.

"Hay otros distritos que están en alarma epidemiológica y no hacen lo que hace CABA", remarcó Trotta, quien estimó que, "si Larreta hubiera cumplido con las restricciones, estaríamos en otra situación" en el distrito porteño en relación a la pandemia.





Asimismo, el titular de la cartera educativa puso el ejemplo de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, que “vuelve este lunes a las clases presenciales porque bajó la tasa de 500 casos mientras que Bahía Blanca continúa sin presencialidad porque supera ese nivel”.





“En estas dos ciudades bonaerenses no hay una discriminación, sino que se aplica una decisión en base a las variables epidemiológicas", explicó Trotta.





Sobre la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el sector docente, el funcionario señaló: "Hemos superado el millón de docentes y no docentes vacunados con 1 dosis y medio millón con 2 dosis, lo que es un avance para el regreso seguro a las aulas”.





Con respecto a las fechas de vacaciones escolares de invierno, aseguró que "queda fija la fecha de vacaciones de invierno en la mayoría de las provincias".





Trotta se refirió al criterio de evaluación de los contenidos pedagógicos aprendidos este segundo año escolar en pandemia al aseverar: "Estamos trabajando cómo vamos a lograr acreditar los aprendizajes y promover el año en una diversidad de realidades".





"Vamos a darle la respuesta necesaria a cada escuela y a cada chico sobre la acreditación de aprendizajes", apuntó el ministro.





Por último, indicó: "No va a haber una decisión de que no repite nadie el año. Vamos a ir caso por caso. La discusión no es repetir o promover el año; la discusión es cómo garantizamos el aprendizaje”.