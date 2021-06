Gastón Dalmau, MasterChef, NA.

Con casi veinte años de carrera como actor, Gastón Dalmau (37) nunca dio muchos detalles de su vida privada. Sus apariciones en los medios estaban estrictamente relacionadas a su trabajo y son contadas las entrevistas que ha dado. Sin embargo, en la final de "MasterChef Celebrity", el ex "Casi ángeles" contó que está en pareja y que durante toda la competencia vivió un amor a la distancia, ya que su enamorado está en Los Ángeles.

"Mi amor está lejos, y mi perro también. Tengo un perro en Los Ángeles, Roger", manifestó el actor cuando Santiago Del Moro le preguntó quién lo iría a ver en el último programa del ciclo. "El día de mañana, ¿te gustaría ser papá, formar una familia? ¿Soñás con eso?", inquirió el conductor. Y el intérprete fue determinante: "No, no. Los perros me encantan. Tendría millones de perros. Yo soy muy de viajar, entonces, no podría".

Y al ser elegido como el ganador del certamen, le dedicó su triunfo a su pareja. "Antes que nada, le quiero agradecer al equipo increíble que hay acá. El jurado, que aprendí tanto... disfrute, me enojé, me reí, me divertí. A mi familia, que están en casa mirándome. A mi familia en Los Ángeles... mi amor, te amo. Lo llevo para casa", manifestó en referencia al trofeo.

Para Dalmau no fueron fáciles los cuatro meses de grabaciones. No solo por la presión de cada gala y las ganas de superarse, sino porque durante todo este tiempo estuvo lejos su novio. Por eso, sus planes a corto plazo consisten en regresar, al menos por unas semanas, a su casa de Estados Unidos para que suceda el tan esperado reencuentro. "Estoy averiguando para ver cuándo puedo hacer la beca que nos ganamos .También estoy teniendo algunas charlas con Telefe para seguir trabajando con ellos. Pero mi plan ahora es volver a mi casa de Los Ángeles. La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos", detalló en una entrevista con Infobae.

¿Quién es el hombre que conquistó a Gastón? Se llama José Navarro y es español. Trabaja como community manager de una popular cadena de cines y se define como "amante de las historias poderosas y las excelentes comidas". Además, al igual que su pareja, está enloquecido con Roger, un Jack Russell Terrier al que atiende como si fuera un hijo y hasta le creó su propia cuenta de Instagram (@thedogdaysofroger) en la que muestra su vida cotidiana. A pesar de la distancia, acompañó a Dalmau durante todo el reality y se adaptó a no tenerlo cerca durante tanto tiempo, a pesar de que no era lo que habían planeado.

"Llegué el 4 de diciembre y no me pude volver más a mi casa de Los Ángeles. Había pautado que a la mitad del certamen me iba a ir una semana, pero por la cuarentena que tenía que hacer a mi regreso no se podía. Entonces me quedé", reveló el actor. Y aseguró que esto repercutió en su estado de ánimo: "Llegó un momento en que me enojaba fácil. La pasaba mal. Fue una mezcla. No me estaba yendo bien en el programa, estaba cansado, era un ritmo agotador. Estaba angustiado. Veía que no teníamos fecha del final y yo pensaba: '¿Cuándo se termina todo esto?'". Pero el sacrificio tuvo sus frutos y José se sumó a los festejos en las redes sociales y felicitó a su novio a través de su cuenta de Instagram.

Dalmau vivió cinco años de éxito vertiginoso gracias a su papel protagónico en "Casi ángeles", la tira juvenil de Cris Morena que catapultó a la fama a Peter Lanzani, Lali Espósito y la China Suárez, entre tantos jóvenes actores. Sin embargo, al terminar el proyecto, en 2012, el joven oriundo de Coronel Suárez desapareció de los medios locales y le dio un vuelco a su carrera profesional, a tal nivel que terminó trabajando en los estudios Marvel, en proyectos como Capitán América Civil War, Doctor Strange, Capitana Marvel y Tortugas Ninja 2. En su regreso a la Argentina, manifestó sus ganas de volver a trabajar en la televisión y seguramente encare nuevos proyectos en su tierra en los próximos meses.