Mujer escapa de un intento de secuestro en La Plata

Una joven de 22 años fue rescatada por la policía luego de arrojarse de un vehículo en el que era llevada contra su voluntad por dos hombres, que fueron detenidos y resultaron ser un cabo primero del Ejército Argentino y un soldado voluntario de baja, en la localidad de Villa Elisa, La Plata.





El episodio, que es investigado por la titular de la Fiscalía 17 de La Plata, Eugenia Di Lorenzo, sucedió anoche, aproximadamente a las 22.10, en la intersección de las calles Belgrano y 426 de Villa Elisa, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.





De acuerdo a las imágenes, la mujer se arrojó desde la puerta derecha trasera del auto a la calle, tras mantener un forcejeo con alguien en el interior de un Citröen C4 gris.

Efectivos policiales que pasaban por el lugar en una patrulla escucharon los gritos de auxilio de la joven, por lo que se acercaron a ver qué había sucedido, momento en que la víctima les señaló el auto del que acababa de arrojarse, que comenzó a ser perseguido.





El Citröen fue alcanzado por la policía en las calles 426 y 27 y sus dos ocupantes, de 31 y 27 años, fueron detenidos y trasladados a la comisaría 12, de Villa Elisa.





De acuerdo a lo determinado hasta el momento, al parecer la joven había acordado encontrarse con uno de los hombres, aunque cuando subió al auto vio a dos y quiso irse.

No obstante, los dos hombres se lo impidieron, lo que motivó el forcejeo y que la mujer se tirara a la calle.





La causa está caratulada como "privación ilegal de la libertad" y los dos detenidos serán indagados en las próximas horas.