Gastón Dalmau y Georgina Barbarosa

Como era de esperarse, la final de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity" revolucionó a los seguidores del certamen y tuvo picos de 29.1 puntos de rating, algo sorpresivo para los números que maneja la pantalla chica hoy en día.

Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa estuvieron muy parejos en el desafío que consistía en armar un menú de tres pasos, bajo la atenta mirada del jurado, sus ex compañeros, amigos y familiares. Y al final de la gala especial del jueves, se dio a conocer al nuevo campeón.

"Después de 87 noches juntos, les quiero decir que los sentimos colegas. En lo que coincidimos es que vamos a hacer un cambio de lugar: ustedes van a venir a nuestro lugar porque se lo ganaron", empezó Germán Martitegui y rápidamente los cocineros dejaron que los finalistas se ubicaran en el centro de la escenografía. Y luego de destacar el esfuerzo que hicieron los actores durante toda la competencia, Donato De Santis anunció: "El ganador de 'MasterChef Celebrity" es Gastón".

Y agregó: "Simple y elegante, nos regalaste emociones, muchas emociones. Hiciste un camino que se merece levantar este trofeo". Mientras que Damián Betular señaló que es un ejemplo para muchos chicos y chicas por su logro. "Con mucho esfuerzo lo lograste, como lograste un montón de cosas, hoy lograste ser campeón", destacó. "Yo te vi evolucionar en lo personal aparte de la cocina. Lo lindo de este grupo es que la lucha era contra ustedes mismos, y la ganaste. Felicitaciones", añadió Germán.

"Yo no me animaba a hacer un reality. Nunca en la vida pensé que iba a hacer un reality, tan expuesto. Pero vale la pena esforzarse, caerse y levantarse. Vale la pena", manifestó Gastón con emoción. Levantó el trofeo frente a todos y le dedicó su triunfo a todo el equipo del programa, su familia y a su pareja, con quien convive en Los Ángeles.

Al igual que en todas las galas anteriores, la producción subió a su canal de YouTube el programa completo y los mejores fragmentos de la emisión. Sin embargo, por error, subieron la versión que tenía a Georgina como ganadora, ya que para evitar que se filtrara el resultado se grabaron dos finales y se conocería al campeón a través de la pantalla.

La confusión no pasó desapercibida para los usuarios de las redes sociales y las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Y aunque desde el canal no comunicaron nada de manera oficial, rápidamente cambiaron el video.