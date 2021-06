Argentino estafado por empresa de bitcoins

Augusto Álvarez, un argentino de 34 años, decidió invertir en Bitcoins y buscando referencias en internet se topó con Atlas Quantum, una fintech brasileña creada en 2015 que buscaba acercar la tecnología a toda clase de inversores con opciones automatizadas.

La empresa con sede en San Pablo prometía ganancias de hasta el 38% anual y había creado un algoritmo que realizaba arbitrajes: analizaba en tiempo real ofertas de compra y venta de Bitcoin en varios exchanges de todo el mundo y cuando detectaba una diferencia en los precios compraba automáticamente donde era más barato y luego vendía al mayor valor posible.

“Ellos empezaron como una startup chiquita, recibieron la inyección de fondos de inversión y llegaron a ser una empresa muy reconocida que ocupaba 6 pisos en un edificio de San Pablo y tenían 300 empleados. Pedí referencias y me dijeron que era una empresa seria”, reveló el argentino en una entrevista con Infobae.

Noticias relacionadas

“Como ofrecían rendimientos de entre el 3 y el 4% mensual, invertí USD 30.000. Con las ganancias diarias y los saldos que se veían reflejados en mi cuenta llegué a ganar un poco más de 8 Bitcoin”, sintetizó.

Casi un año después, la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, (CVM), informó que la operatoria de Atlas Quantum en el país se hacía de “forma irregular”. En resumen, la plataforma ofrecía un producto de inversión remunerado sin autorización estatal.

En ese marco, Atlas Quantum informó que las operaciones de la plataforma se mantenían con normalidad para los viejos clientes y daba a entender que la distribución de ingresos, retiros y depósitos no habían sido afectados.

“Eso derivó en que miles de usuarios decidiéramos retirar nuestros Bitcoin. Y cuando quise hacerlo, a poco menos de un mes de esa decisión de la CVM, no pude hacerlo. Mi cuenta estaba bloqueada”, detalló Álvarez.

Pero todo empeoró cuando Rodrigo Marques, el CEO de la empresa, se dio a la fuga con los 15.000 Bitcoin que había en la plataforma, valuados al día de hoy en aproximadamente USD 480 millones. En ese marco, la empresa decidió convertir las tenencias de esos inversores en “Bitcoin Quantum”, una criptomoneda propia.

“Ellos dijeron ‘ya que ustedes tienen bloqueados los Bitcoin en los exchanges de afuera lo que vamos a hacer es acreditarle en una criptomoneda propia los Bitcoin que ustedes tienen’. Es decir, yo pasé de ser dueño de 8 Bitcoin a tener 8 Bitcoin Quantum que valen entre el 0,5 y el 1 por mil. O sea, nos hicieron perder más del 99% de la inversión”, remarcó.

La historia de Álvarez es una de las 200.000 de damnificados en más de 50 países y de una veintena de argentinos que ahora intentan recuperar algo de lo perdido.

“Entre un buen arreglo que dure 10 años y un mal arreglo que dure pocos años, prefiero la segunda opción”, reconoció. "Si a mí me dan la plata que me deben dentro de 8 años no me sirve, pero si me dan la plata que invertí, o sea USD 30.000, estaría conforme”, indicó.

“Me pasó lo que pasó por dejar los Bitcoin en el exchange. Es como comparar lo que pasó en el 2001 con los dólares. Si hubiese dejado los dólares debajo del colchón seguiría teniendo los dólares. Lo que pasó en 2001 es que la gente que dejó los dólares en la caja de ahorro de los bancos recibió pesos. En este caso de Atlas Quantum no era un banco ni una financiera sino una especie de mesa de dinero trucha”, graficó.

“Hubiese ganado un montón de plata y más teniendo en cuenta que cada Bitcoin llegó a cotizar la cifra récord de USD 64.000 en abril de este año. Ahora esa plata ya no la tengo”, se lamentó.

“Fue algo que nadie se vio venir. No es que fui a invertir en un lugar sin referencias. Es como que mañana desaparezca Ripio de Argentina. Acá no hay que matar al Bitcoin”, explicó.

En tanto, la ONG Bitcoin Argentina aconseja no dejar los Bitcoin en el exchange y recomienda en cambio, pasar esos activos a una billetera virtual, según recomendó su titular Rodolfo Andragnes.

“Si vos dejás tu dinero en el exchange estás sujeto a lo que le pase. Si al exchange lo hackean, tus bitcoins quedan hackeados. Entonces, si vos tenés los activos en tu celular muy difícilmente te pueda pasar”, expresó.