El boxeo, deporte fundamental a la hora de hablar de la cosecha de medallas argentinas en un Juego Olímpico, tendrá tres representantes nacionales, que buscarán romper la mala racha de 25 años sin obtener una presea en la gran cita del deporte.

Uno de ellos es Mirco Cuello, quien habló con Diario 26 en el CeNARD durante la preparación del equipo encabezado por Mariano Carrera, que continuará su puesta a punto en la Costa Atlántica con miras a Tokio 2020.

El pase al evento, que se llevará a cabo del 23 de julio al 8 de agosto en la capital de Japón, se definió por la ubicación de los pugilistas en el ránking ante la suspensión del Preolímpico por el coronavirus. “Estoy muy contento de estar en un Juego Olímpico de mayores. Viví una experiencia muy linda en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, tenía muchas ganas y era un sueño por cumplir poder tener un lugar en Tokio”, inició el santafesino, que ya debutó como profesional con mucho éxito en sus primeros combates.

En el evento juvenil que se llevó a cabo en nuestro país en el 2018, el oriundo de Arroyo Seco se quedó con la medalla de bronce y ahora buscará en Tokio hacer historia para nuestro país, luego de la conquista de Pablo Chacón en Atlanta 1996: “Hace 25 años que no se consigue una presea en un Juego Olímpico y el objetivo es ir a Tokio a traer una medalla. Es algo que me imagino y con lo que sueño día a día. Debe ser una sensación única y es algo que no me voy a olvidar nunca más si se me da la posibilidad de poder quedarme con la gloria”.

Con su padre Darío como entrenador y su hermana Eliana, con varias presentaciones como profesional, el pugilista de 20 años cuenta las sensaciones de su familia a días de su debut en la categoría de 57 kilos: “Están muy contentos y muy orgullosos. Siento el apoyo de ellos en todo momento y me da mucha alegría poder cumplir un sueño que también era de ellos”.

Para cerrar, el ganador de la medalla de oro en un torneo disputado en marzo en Estambul cuenta lo que significa representar al país en un evento internacional: “De chico lo soñaba. Me genera una responsabilidad muy grande pero principalmente siento una alegría enorme cuando veo la bandera”.

*Por Matías Greisert

Tw: @MatíasGreisert