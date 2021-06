Mujer pidió de rodillas por el regreso de las clases presenciales en Córdoba

Una mujer, de rodillas y al borde del llanto, pidió por la vuelta de las clases presenciales durante el acto que encabezó en Córdoba el presidente Alberto Fernández junto al gobernador, Juan Schiaretti.

El reclamo, que se volvió viral a partir de un video que circuló en las redes sociales y registrado en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde se llevó a cabo el primer acto del mandatario en la provincia mediterránea.

El ruego de la mujer fue a un funcionario local, Daniel Passerini, viceintendente de la ciudad de Córdoba, quien llegó en un auto oficial hasta Fadea para participar del evento junto al Presidente, que se trasladó en helicóptero.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"¡Por favor se lo pido! ¡Por favor se lo pido!", exclamó la mujer de rodillas a Passerini, quien desde adentro del auto le respondió: "Los estamos educando".

Luego, la mujer siguió: "Sí. Pero cómo, a través de un zoom que no todo el mundo tiene. Los niños necesitan ir a la escuela. Por favor se lo pido, si usted llega al gobernador, si usted llega al ministro, por favor dígale que una mamá de rodillas le pidió".

"Los niños no pueden estar haciendo gimnasia adentro de la habitación. No pueden estar haciendo música adentro de una habitación porque eso le está haciendo mal a la cabeza a nuestros hijos. Esto va más allá del Covid. Es una guerra de valores", finalizó.