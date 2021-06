Descenso de River en 2011

La historia de River y del fútbol argentino quedó marcada aquel 26 de junio del 2011, cuando el Millonario tocó fondo y perdió la categoría en la Promoción ante Belgrano de Córdoba.

Se cumplen diez años de un hecho histórico de aquel encuentro en el Monumental, en el que con muchos condimentos, igualaron 1 a 1, consumando el descenso de uno de los clubes más grandes de nuestro país.

El penal no cobrado por Pezzotta, las amenazas al árbitro en el entretiempo, el penal atajado por Olave a Pavone, el grito de Farré ante el público Pirata y un desenlace antes de tiempo por un final que parecía no tener otro destino que el descenso.

Noticias relacionadas

La pérdida de la categoría fue el final de tres malas temporadas, iniciadas con el último puesto en el Apertura 2008 con Diego Simeone como entrenador.

En todo ese proceso pasaron dos presidentes, José María Aguilar y Daniel Passarella y siete entrenadores: Simeone, Néstor Gorosito, Leonardo Astrada, Ángel Cappa y Jota Jota López, más los interinos de Gabriel Rodríguez y Jorge Tapón Gordillo.

"Fui el presidente del descenso de River, pero no quien lo mandó. Lo mandó Grondona. Me peleé con él, con los barras y así me fue", declaró después Passarella, en busca de obtener alguna respuesta a un desenlace que parecía imposible que sucediera. Soberbia, incapacidad y malas decisiones, un combo fatal para que River se convirtiera en el cuarto equipo grande en descender tras lo sucedido con San Lorenzo, Racing y Huracán.

Hoy, el presente del Millonario es diferente y, de la mano de Marcelo Gallardo, cambió su imagen y utilizó el descenso para tomar impulso y llegar a la cima del fútbol argentino.