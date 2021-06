Operativo de búsqueda de Guadalupe Lucero.

Este domingo, los efectivos de la policía de la provincia de San Luis llevaron a cabo 11 operativos de manera simultánea en diferentes lugares de la ciudad capital provincial con el imperioso objetivo de dar con el paradero de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años de edad que lleva más de 11 días desaparecida y de la que nada se sabe.

Fueron varios los móviles policiales que han sido desplegados durante la ardua jornada de operativos en distintos puntos de la ciudad, alejados del barrio 544, donde se produjo la desaparición de la pequeña.

Cinco personas han sido detenidas por las autoridades policiales durante el transcurso de los varios allanamientos ordenados por la Justicia local. Todas van a ser indagadas en relación con la causa.

Los operativos policiales se dieron después de que la policía postergara los rastrillajes previstos para la mañana de este domingo. La policía reunió a sus efectivos pasadas las 11 de la mañana de este domingo cerca del centro de la ciudad. Yamila Cialone y Eric Lucero, padres de la pequeña Guadalupe, ampliaron sus respectivas declaraciones testimoniales frente a la fiscal Virginia Palacios.

Entre las personas que han quedado detenidas hay tres hombres y dos mujeres. Las redadas se concretaron en lugares como el barrio Néstor Kirchner, el Eva Perón, Solidaridad y 544 Viviendas. En los operativos participaron también distintos equipos de la división perros con canes de distintas provincias.

Operativos para dar con el paradero de Guadalupe Lucero.

Alerta Sofía, por Guadalupe Luecero.