Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona, NA.

El neurocirujano Leopoldo Luque se presentará ante la fiscalía general de San Isidro para declarar en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, donde es señalado como principal imputado por el delito de homicidio simple por dolo eventual que prevé una pena de hasta 25 años.

Se trata de la séptima y última indagatoria que tomarán los fiscales en esta ronda y donde todas las miradas apuntan al médico que operó a Maradona de un hematoma subdural previo a su muerte, y quien luego oficiaba como el doctor de confianza, pero que él niega haber estado a cargo de su salud.

Luque deberá presentarse y se prevé que sea una larga audiencia por la gran cantidad de preguntas que tienen preparadas los fiscales. La indagatoria tendrá como foco si él era o no el médico de cabecera de Maradona algo que negó sistemáticamente aunque los demás acusados dijeron que quienes daban las órdenes sobre la salud del astro eran Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Incluso, en los últimos días, la querella a cargo de Jana y Gianinna Maradona presentaron un escrito sobre una propia declaración de Luque que lo complica y que él brindó ante un Tribunal en los Estados Unidos justificando por qué el exjugador no podía viajar para entablar un juicio contra su ex mujer Claudia Villafane por bienes en disputa en ese país.

"Estoy a cargo del equipo que maneja toda la situación de salud de Diego Maradona", dijo Luque, y más aún cuando le preguntaron si "¿En ese rol, en realidad trata a Diego Maradona directamente o solo supervisas a su equipo?" a lo que el ahora acusado respondió "Ambas cosas".