Manes y Carrió. Fotos: NA.

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió sorprendió con duras críticas al neurocientífico Facundo Manes, y abrió un nuevo frente de conflicto en Juntos por el Cambio, en medio de la pelea interna del PRO por las candidaturas de Ciudad y Buenos Aires. Carrió puso en duda que Manes, quien podría ser el precandidato de la UCR en Buenos Aires, quiera la "unidad" del frente opositor, y lo acusó de aceptar la postulación para ser "presidente en dos años".

“Hay que ver si Manes quiere la unidad”, advirtió la ex legisladora nacional, y dijo que el neurocientífico quiere “ingresar a la política para llegar a la presidencia en dos años”. Enfatizó: “Quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada con una especie de mesianismo que no es cristiano”.

“Voy a hablar de Manes, que es un buen chico... parece, yo no sé. Una cosa es ser neurocientífico y otra es tener cultura”, recalcó la líder de la CC, que también analizó que "ir a una interna garantiza una lucha funcional al kirchnerismo”.

“Hay gente que quiere llegar a la Casa Rosada en helicóptero, gente que sin conocer la política quieren llegar a la Casa Rosada como una cuestión religiosa. Quieren que todos nos pongamos a disposición de ellos”, analizó Carrió. En ese marco, lanzó una advertencia a sus socios de Juntos por el Cambio: “Si hay lucha, no voy a estar. No cuenten conmigo”.

“Para mí es un sacrificio volver, pero si es por la unidad, voy a ir”, consideró sobre su posible candidatura a diputada nacional en Buenos Aires. Además, sobre el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, expresó: “Les puedo asegurar que no es él el que impide la unidad”.

Así, Carrió abrió otro frente de conflicto en Juntos por el Cambio, en momentos en que el PRO mantiene una fuerte interna por las listas de Capital y Provincia. En ese marco, el ex presidente Mauricio Macri partió el domingo rumbo a Madrid, España, junto a su esposa Juliana Awada y la hija de ambos Antonia, dejando atrás la disputa en su partido con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El ex mandatario presentará su libro en algunas localidades, en tanto que se tomaría un mes de descanso en Europa. "Horacio está muy bien posicionado como candidato para Presidente en el 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad como jefe de la Capital de lograr, en lo posible, generar un consenso para evitar una PASO", sentenció días atrás.

Además, pidió a todos los dirigentes tener una generosidad y "no poner los proyectos personales por delante en este momento", porque en los próximos comicios "no se define el 23", aunque agregó que "no hay 23 sin 21".