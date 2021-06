Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Foto: NA

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, remarcó que hubo una suba en la cantidad de casos de coronavirus en todo el país. En este contexto, no descartó reforzar las restricciones vigentes para contener la pandemia.

“Es cierto que venían bajando los casos, pero todavía estamos por encima del pico de agosto de 2020. Y en los últimos días hubo un aumento de casos en todo el país”, resumió.

Y agregó, “No podemos de ninguna manera pensar que las medidas de cuidado han pasado. Toda medida que sea necesaria, porque es lo prioritario para cuidar la vida, la llevaremos adelante”.

Noticias relacionadas

Sobre la posibilidad concreta de instalar un nuevo confinamiento estricto, Kreplak insistió con la fórmula que viene aplicando el gobierno para apaciguar las olas de COVID-19: Soy de la idea de que se tomará cualquier medida necesaria para cuidar la salud”, afirmó. “No hay que acelerarse, porque todos los países que aceleraron sus aperturas han tenido que retroceder, porque generan rebrotes”, señaló.

Respecto a las nuevas variantes en la Argentina, el funcionario de Salud resaltó la preocupación por los viajeros que vuelven al país desde el exterior luego de que se conociera la información de que el 38% de los que volvieron de afuera violaron la cuarentena obligatoria. “Estamos haciendo un seguimiento muy estricto de los viajeros, sabiendo lo que sucede con estas variantes tan contagiosas: en algún momento ingresan y ocupan el espacio”, remarcó.

Con la llegada de las vacacionesd e invierno, Kreplak, anticipó que el Gobierno de la Provincia está "trabajando la idea de no tener un estímulo muy fuerte, que no sean estas unas vacaciones con mucha circulación", a diferencia de las libertades fomentadas en el último verano. “Le pido a la gente que no se vaya, que no viaje. Y, los que se van, que sepan que van a tener que hacer aislamiento”, señaló.