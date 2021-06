Canal 26 habló en exclusiva con Eric Lucero, padre de Guadalupe.

La desaparición de Guadalupe Lucero, de apenas 5 años de edad, tiene conmovida a la Argentina toda. La pequeña fue vista por última vez el pasado 14 de junio y, tras dos semanas desde ese hecho, no se tiene datos para poder encontrarla, pese a que la Justicia y la Policía maneja varias hipótesis.

Con este desesperante marco, y mientras pasan los días sin novedades que aleinten la esperanza, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Eric Lucero, padre de la niña desaparecida en la provincia de San Luis.

"No tenemos nada, estamos igual que el día 1, sin pistas de Guada, hay que seguir buscándola", dijo muy dolido Eric Lucero.

Y agregaba: "Pongo todo el esfuerzo para estar de pie y seguir en busca de mi hija, es algo en lo que no voy a desistir nunca, hasta que la tenga de vuelta conmigo".

En la antesala de una convocatoria a una marcha para este lunes por la tarde, por pedido de la aparición de la niña, también Lucero recordó como es su hija en la vida diaria: "Guadalupe es una nena cariñosa, amorosa, simpática. Tenía una manera de ser muy linda, le generaba dulzura a mucha gente y conmigo era muy pegote".

"La extraño y quiero que vuelva pronto con nosotros", dijo ante las cámaras de CANAL 26.

Búsqueda de Guadalupe Lucero, declaraciones de su padre. Canal 26.

"Es difícil comer y dormir en una situación así, porque se te vienen todas las cosas de Guadalupe a la cabeza. Pensar si estará bien, o si está pasando frío. Yo como papá la siento acá, que está acá en San Luis", comentó muy dolido.

También le habló a quienes posiblemente tengan a su hija, y dijo: "Si nosotros estamos mal, imaginate cómo puede estar ella. Decirle las personas que se llevaron a mi hija que no le hagan nada y que la devuelvan y la dejen en algún lado sanita y salva, así podemos volver a estar con ella.



Vale destacar que con rastrillajes en un lago, localidades de la zona oeste de la capital de San Luis y en el barrio 544 Viviendas, se continuaba este lunes en San Luis con la búsqueda de Guadalupe.

Según fuentes judiciales y policiales, los rastrillajes se centrarán este lunes en el dique Berta Vidal de Battini, un espejo de agua ubicado a 30 kilómetros al este de la capital de San Luis, en la zona de Estancia Grande, emplazado sobre el cauce del arroyo Las Vegas, que posee una cuenca de un poco más de 6 kilómetros con una altura de 42 metros y una superficie de embalse de 16 hectáreas.

Hacia el oeste de la capital provincial, entre tanto, se hacían rastrillajes en las localidades de Balde, Alto Pencoso, Chosme y Jarillas, ubicadas a aproximadamente a 30 kilómetros y se volverá a trabajar en la denominada "zona cero", en el barrio 544 Viviendas, donde Guadalupe Lucero, fue vista por última vez, jugando en la puerta de la casa de su abuela con sus primos, primas y su hermano.

"Alerta Sofía" por Gauadalupe. Llamar al 134.