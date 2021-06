Ovación de pie en Wimbledon a Sarah Gilbert, Reuters

Los espectadores de Wimbledon rindieron un homenaje este lunes a Sarah Gilbert, profesora de la Universidad de Oxford que co-diseñó la vacuna Oxford / AstraZeneca, dándole una ovación de pie en la cancha central antes de que comenzara el juego en el torneo anual de tenis.

La multitud también aplaudió los esfuerzos de las organizaciones que han contribuido a la lucha de Gran Bretaña contra COVID-19. Pero los aplausos más fuertes se reservaron para Gilbert, así como para el personal del Servicio Nacional de Salud (NHS).

A inicios de mes, la científica fue galardonada como dama de honor en los festejos del cumpleaños de la Reina.

Noticias relacionadas

El Grand Slam también tiene previsto invitar a otras personas que han desempeñado un papel importante en la lucha contra el coronavirus a ver los partidos de tenis en el palco real.

Allí también estuvo Hannah Ingram-Moore, la hija del difunto capitán Tom Moore, que tocó la fibra sensible de la Gran Bretaña encerrada al pasearse por su jardín con la ayuda de un andador para recaudar millones de libras para los trabajadores sanitarios.

Your browser does not support the video element.

(Con información de Reuters)