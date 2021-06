Recapturaron a tres de los ocho presos que se fugaron del penal de Piñero en Santa Fe

Cinco reclusos eran intensamente buscados esta tarde tras protagonizar una violenta fuga de la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario, que incluyó un enfrentamiento armado con ametralladoras y la muerte de una de las personas que desde el exterior del penal brindó apoyo para la evasión.



En total, ocho personas se fugaron, pero dos de ellos fueron recapturadas en la madrugada del lunes mientras se movilizaban en el baúl de un automóvil que fue perseguido desde la ruta 14 hasta la zona de Cabín 9 y una tercera fue reducida por la tarde.



Los dos primeros fueron identificados como Sergio Cañete y Joel Rojas, quienes fueron hallados dentro de un auto Honda Civic, conducido por una mujer identificada como Elisa A. con dirección a Pérez.



La mujer fue demorada, hasta establecerse su grado de conocimiento de la evasión.

Un tercer fugitivo, identificado como Alejandro Schmittlein, fue localizado y detenido en una zona de campos ubicada entre las localidades de Carmen y Murphy.



Schmittlein, de 40 años, se trasladaba junto a otra persona a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco por un camino rural de la región cuando fue apresado.

Además, otros siete internos habían sido recapturados en el momento de la fuga, que se produjo en horas de la tarde del domingo.



Los evadidos se encontraban en el pabellón 14 del penal, según la información difundida por medios rosarinos. Todo se inició cerca de las 17:00 cuando un grupo de presos cortó parte del tejido perimetral del penal con una amoladora y escapó por el hueco.

Al mismo tiempo, al menos tres personas provistas de ametralladoras se tirotearon desde el exterior del penal con personal de la guardia, que se ubicaba en la garita que tiene como objetivo controlar los perímetros. Uno de los sujetos que disparaba desde el exterior de la cárcel, murió durante el enfrentamiento.

Finalmente lograron huir varios de los reclusos en tres vehículos, mientras que otros siete fueron recapturados en el lugar. Entre los que lograron escapar se encuentra Claudio "Morocho" Mansilla, un peligroso delincuente vinculado al narcotráfico que estaba a punto de afrontar un juicio oral por el doble homicidio de dos adolescentes perpetrado en 2018 en Villa Banana.

También se cuenta Alejandro Andrés Candia, uno de los 13 reclusos que protagonizaran la fuga de un minibús que los trasladaba al penal de Coronda en mayo de 2019. Los presos aún buscados son Exequiel Rodolfo Romero, Martin Alejandro Cartelli, Claudio Javier Mansilla, Alejandro Andrés Candia y Daniel David Piscione.